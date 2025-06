Napoli, parte la manutenzione di via Posillipo: lavori per 15 mesi Approvato il progetto da 7,6 milioni

Napoli, 6 giugno – La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di manutenzione straordinaria di via Posillipo, con un investimento di 7,6 milioni di euro. L’intervento, che partirà entro luglio, riguarderà il tratto compreso tra piazza San Luigi e via Santo Strato e avrà una durata di 15 mesi. L’obiettivo è migliorare sicurezza, decoro e vivibilità di una delle zone più iconiche della città, in un momento di rinnovata attenzione turistica e istituzionale sul waterfront napoletano.

Un intervento atteso

I lavori rientrano nel Piano Strategico della Città Metropolitana e rappresentano un tassello della più ampia riqualificazione della Collina di Posillipo, dopo gli interventi già avviati su via Orazio e via Petrarca. Come spiegato dal sindaco, si tratta di un passo fondamentale per "superare il degrado" dell’area, con un progetto condiviso anche con la Soprintendenza.

Gli assessori Cosenza e Santagada hanno sottolineato come l’opera sia frutto di un lavoro di squadra: "Dopo via Boccaccio e via Manzoni, ora interveniamo su un tratto cruciale. Le risorse per estendere i lavori fino a largo Sermoneta sono già pronte, ma servirà attendere il completamento dei lavori al collettore fognario di ABC".

Cosa cambierà

Strada: via i sanpietrini, sostituiti da una pavimentazione più sicura e duratura in basalto. Saranno ripristinate le fondazioni, posate nuove zanelle in pietra e rifatta la segnaletica orizzontale e verticale.Marciapiedi: eliminate le barriere architettoniche, con nuovi scivoli e percorsi tattili. Rivitalizzazione delle aree verdi e ripristino dei cordoni in porfido. Infrastrutture: manutenzione di muri, parapetti e balaustre, oltre alla sostituzione di chiusini e caditoie danneggiati.

Una sfida per il futuro

Con questo intervento, Napoli prova a restituire prestigio a un’area simbolo, puntando su sostenibilità e accessibilità. La vera prova sarà nei tempi di realizzazione e nella capacità di integrare i cantieri con la vita quotidiana del quartiere. Intanto, l’amministrazione guarda già al prossimo obiettivo: completare la riqualificazione fino a largo Sermoneta, per una Posillipo più moderna e connessa.