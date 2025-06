'Napoli sotto le stelle', Schiavo: sosteniamo made in Italy ed imprese campane Terza edizione dell'evento al Maschio Angioino

Creatività, arte, moda e cultura a Napoli con la terza edizione di 'Napoli sotto le stelle'. L'evento, stato presentato oggi a Palazzo San Giacomo e sostenuto da Confesercenti Campania, si svolgerà domani, sabato 7 giugno, alle 19.30 nella splendida cornice del

Una serata all’insegna della moda “made in Naples” (e quindi del Made in Italy) ma con uno sguardo all’Europa e al mondo, dove i marchi partenopei già recitano un ruolo di protagonisti.

Confesercenti, Schiavo: oggi Napoli è un brand

“A questo progetto - ha spiegato in conferenza Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno - mi sono appassionato immediatamente. Il vero obiettivo di questo evento è l'internazionalizzazione. Alle imprese indichiamo un percorso: dopo che creano il brand, noi le sosteniamo e poi le guidiamo per mano negli altri Paesi. Le accompagniamo nelle fiere all’estero e a promuovere il loro marchio nelle ambasciate. Napoli, Campania e Italia sono tra i brand più potenti che esistono al mondo. E oggi Napoli è un brand, dire Napoli ormai è un’eccellenza. Oggi che ne siamo coscienti, la cosa che dobbiamo fare è metterci in mostra e lavorare con serietà. Perché la favola che i napoletani non siano persone che riescono a perseverare non esiste più. Io incontro tutti i giorni imprenditori eccellenti”.

‘Napoli sotto le stelle’, con il sostegno di Confesercenti Campania, è nata dopo un incontro tra Schiavo e Fabio Ridolfi, organizzatore di Med Italy e Riccardo Gubiani, Presidente European Fashion Council. “Quando li ho incontrati per la prima volta in Confesercenti, dopo che mi hanno esposto la loro idea, ho subito detto ‘se vogliamo fare un progetto serio, sono con voi, ci metto la faccia, ma dobbiamo sostenere le aziende della Campania’. Questo perché Confesercenti vuole stare al fianco di queste imprese. Intende sostenere imprenditori importanti e seri come Fabio e Riccardo che hanno scelto di venire a Napoli perché vogliono investire nella nostra città”.

Tutela del made in Italy e microcredito

L'occasione, inoltre, per affrontare il “tema fondamentale della tutela dei marchi contro l’industria del ‘falso’”. “Per quanto concerne il settore della moda, Confesercenti ha aperto da tempo un tavolo con la Guardia di Finanza per combattere la contraffazione. Il nostro territorio ha espresso sempre imprenditori eccellenti nel mondo della moda che hanno avuto la capacità di farsi conoscere e apprezzare a livello mondiale. I giovani imprenditori, oggi, hanno più difficoltà rispetto al passato perché il mercato del falso è una piaga che gli impedisce di crescere. Con la Guardia di Finanza – ha affermato Vincenzo Schiavo - c'è una stretta collaborazione: noi segnaliamo subito chi falsifica o vende capi di brand taroccati. E poi c’è il sostegno: Confesercenti mette a disposizione la propria cassa del microcredito, pronta a erogare finanziamenti fino a 250mila euro per le start-up. Azioni concrete, dunque, per avviare l'attività in questo particolare settore. In più, abbiamo chiuso degli accordi con Simest (società specializzata nella crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività, ndc) per la globalizzazione, che è il motore fondamentale del mercato, delle nostre aziende”.

“Napoli Sotto le Stelle evento per promuovere la moda partenopea nel mondo”

Alla conferenza hanno partecipato l’assessore al Turismo e alle attività produttive del comune di Napoli Teresa Armato, la professoressa Enrica D'Aguanno, docente dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Gianni Colucci, Presidente FFC Creative Group e appunto Riccardo Gubiani e Fabio Ridolfi.

Vincenzo Schiavo ha voluto ringraziare tutti i presenti, in particolar modo l'assessore Armato: “Sono grato all'amministrazione comunale e all'assessore Teresa Armato in particolare perché non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Il mio ruolo - ha detto il presidente Schiavo - mi porta a confrontarmi con varie realtà in giro per l'Italia, ma con orgoglio dico che a Napoli abbiamo l'eccellenza anche nella politica. L'assessore Armato non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo supporto per fare in modo che gli eventi possano diventare dei grandi eventi. A Napoli c'è tanta passione quando facciamo le cose. Questo aspetto sta diventando il vero segreto del successo di questa città. Se Napoli vince, e sta stravincendo, è perché tutti i protagonisti stanno lavorando con amore”.