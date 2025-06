Salute, a Napoli Stati Generali Prevenzione: apre Mattarella Il 16 e il 17 giugno l'evento alla Stazione Marittima

Si svolgerà il 16 e il 17 giugno a Napoli, presso il Centro Congressi della Stazione Marittima, la Prima edizione degli Stati Generali della Prevenzione, promossa dal Ministero della Salute. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presenzierà all’apertura dei lavori il 16 giugno alle 9.30. "Con questa due giorni - dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci - vogliamo rilanciare il ruolo cruciale della prevenzione, un settore divenuto sempre più strategico per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e per garantire ai nostri cittadini una vita non solo lunga, ma in buona salute".