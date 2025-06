Guasto radar aeroporto, decine di voli cancellati: caos a Capodichino Pesanti i disagi, sta intervenendo Enav

Pesanti disagi si stanno registrando questa mattina all'aeroporto di Capodichino a Napoli a causa di un malfunzionamento meccanico al sistema radar. Al momento sono 45 i voli cancellati, 20 in arrivo e 25 in partenza mentre sono notevoli i ritardi che si registrano per gli altri. Da alcune ore risulta anche inaccessibile il sito dello scalo forse a causa dell'elevato numero di persone che stanno tentando di collegarsi per avere informazioni su quanto successo. Le compagnie stanno riprogrammando i voli saltati.

Il guasto tecnico

La Gesac, che gestisce lo scalo, parla di "ritardi a causa di un problema tecnico occorso al Radar dello scalo, a seguito della manutenzione effettuata dall'Enav (Ente nazionale assistenza volo)". Enav evidenzia che a causa "di un malfunzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell'area di avvicinamento dello scalo, è stato temporaneamente ridotto il numero dei voli in arrivo".

"Non quantificabili i tempi per il ripristino"

La decisione, adottata in via precauzionale, "si è resa necessaria al fine di garantire i consueti e rigorosi standard di sicurezza operativa, da sempre principio cardine dei servizi del gruppo Enav". I tecnici "sono immediatamente intervenuti identificando la causa del guasto. Le attività di ripristino sono in corso ma al momento non è possibile fornire una stima precisa dei tempi necessari per il completo ritorno alla normalità". Il gruppo Enav "ha messo in campo tutte le risorse disponibili per assicurare un ritorno alla piena operatività nel più breve tempo possibile".

Gesac sta assistendo i passeggeri con annunci, distribuzione d'acqua e potenziamento delle risorse di customer service. Le compagnie aeree stanno riproteggendo i passeggeri sui voli successivi. Si registrano anche numerosi ritardi.