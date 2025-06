Dissesto idrogeologico, geologo Giuseppe Doronzo: la sfida parte da Napoli E' possibile agitre con interventi a basso impatto ambientale

“E’ possibile intervenire sul dissesto idrogeologico, con interventi a basso impatto ambientale basati su soluzioni naturali.

Sono le nature based solutions (Nbs). Stanno per arrivare, al riguardo molti fondi anche dalla comunità Europea. Ad esempio interventi a basso impatto ambientale sono stati adottati e si stanno adottando in due luoghi importanti come il parco nazionale del Vesuvio dove ci sono sentieri che vedono in corso una progettazione di interventi di ingegneria naturalistica.

Ma l’ingegneria naturalistica è stata applicata anche nel cuore del Real Bosco di Capodimonte, a Napoli. L’intervento è stato effettuato in una zona complessa, già oggetto di importanti episodi di Dissesto Idrogeologico. Nel caso degli interventi di Ingegneria Naturalistica al Bosco di Capodimonte, si è trattato di un intervento che davvero potremmo definire pilota. Infatti sono stati individuati i valloni potenzialmente a rischio e sono stati realizzati interventi importanti proprio per la città di Napoli, in quanto i valloni che partono da Capodimonte vanno verso la zona bassa della città. In questo modo sono state create condizioni di mitigazione del dissesto idrogeologico".

Lo ha affermato Giuseppe Doronzo, geologo, vice presidente nazionale dell’associazione italiana per l’ingegneria naturalistica.

Per quanto riguarda il Parco Nazionale del Vesuvio si sta rifunzionalizzando tutta la salita con la quale i turisti ascendono da quota 1000 fino sopra al cratere ricongiungendola al sentiero che segue il giro intorno al cratere. Dunque gli interventi di Ingegneria Naturalistica effettuati nel Parco Nazionale del Vesuvio e quelli di alcuni valloni del Real Bosco di Capodimonte, hanno avuto obiettivi diversi.

Da una parte si sta migliorando la sicurezza di luoghi frequentati da turisti e messe in atto azioni di quello che potremmo definire decoro naturalistico, dall’altro si stanno mitigando i rischi naturali, i rischi idrogeologici per la città di Napoli, partendo con interventi a monte al fine anche di mitigare i rischi a valle!"