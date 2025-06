Contrasto ai disturbi del comportamento alimentare: focus a Napoli Iniziativa fortemente voluta da Valeria Ciarambino, firmataria della legge regionale

Prenderanno il via mercoledì 11 giugno alle ore 18, nella biblioteca comunale di San Giorgio a Cremano, una serie di incontri per illustrare la legge regionale della Campania per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare, scritta e fortemente voluta dalla Vice presidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino.

Anoressia, bulimia e binge eating sono gravi disturbi riconosciuti come una vera emergenza sanitaria, con un’incidenza in crescita soprattutto tra i giovani e con un’età di esordio sempre più precoce, anche sotto i 12 anni.

All’incontro saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno e il Direttore generale della Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, oltre a numerosi professionisti.

Il giorno successivo, giovedì 12 giugno, l’incontro e il dibattito si terranno a Cercola sempre alle 18, nella biblioteca comunale “Siani” con la partecipazione del sindaco Biagio Rossi e dell’assessore Caterina Manzo.

L'iniziativa è frutto di una stretta sinergia con i sindaci dei rispettivi Comuni, che hanno voluto concedere anche il patrocinio morale agli eventi.