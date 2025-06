Spiagge libere di Posillipo, aumentano i posti disponibili per evitare il caos Il Comune raccoglie la sollecitazione del Prefetto: ecco tutte le novità per prenotare

La giunta comunale ha approvato due delibere sulle modalità di accesso alle spiagge libere di Posillipo, raccogliendo la sollecitazione del Prefetto di Napoli che, con propria nota, ha rappresentato come il sovraffollamento, già verificatosi in occasione delle festività primaverili, oltre a possibili situazioni di degrado e di danno ambientale possa determinare anche problematiche di ordine pubblico e sicurezza. Tale situazione, come riportato nella medesima nota, è stata oggetto di discussione nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo ha reso noto il Comune di Napoli.

"I modelli di fruizione degli arenili pubblici cittadini adottati a partire dal 2021 - che prevedevano il contingentamento degli accessi, con obbligo di prenotazione online - hanno dato risultati positivi in termini di ordine pubblico e sicurezza, di ecosostenibilità e di tutela dei valori naturali e culturali dei siti, garantendo, in ogni caso, la presenza di un cospicuo numero di fruitori - ricorda Palazzo San Giacomo -. Pertanto, la giunta ha approvato, migliorandoli, nuovi accordi di collaborazione tra il Comune di Napoli, l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, il Parco sommerso di Gaiola e i concessionari privati Bagno Elena srl, Bagno Ideal srl e Bagno Sirena srl, al fine di prevenire il sovraffollamento della spiaggia delle Monache, della spiaggia in prossimità di Palazzo Donn’Anna e della spiaggia della Gaiola attraverso idoneo contingentamento degli accessi.

Tali accordi sono stati sottoscritti il 6 giugno 2025 e sono immediatamente operativi".

In ragione dell’esperienza degli anni precedenti è stato possibile aumentare a 480 il numero di ingressi giornalieri per il lido delle Monache e a 70 il numero massimo di bagnanti giornalieri per la spiaggia compresa tra Palazzo Donn’Anna e il lido Ideal.

Da quest’anno il mancato accesso entro le 13 fa decadere la prenotazione e, quindi, libera il posto ad altro utente. Inoltre, appena un utente va via libera il posto.

Da quest’anno è consentito l’accesso ai giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età, anche non accompagnati, previa prenotazione e identificazione. Sempre da quest’anno, non hanno bisogno di prenotazione gli anziani oltre i 70 anni e gli appartenenti alle categorie protette.

Ciascun utente, infine, può prenotare fino a 6 accessi giornalieri, questo per agevolare le famiglie numerose. Il controllo degli accessi è a cura dei concessionari con proprio vigilante e il supporto del Comune.