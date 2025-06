Multe e controlli al concerto di Marracash al Maradona: 8 abusivi denunciati Pioggia di sanzioni per ambulanti e parcheggiatori, elevati centinaia di verbali

In occasione del concerto del rapper Marracash, che ha richiamato circa 34mila spettatori allo stadio Diego Armando Maradona, il Comando della Polizia Locale di Napoli ha attivato un articolato dispositivo di controllo per garantire la sicurezza pubblica, la tutela della legalità e il regolare svolgimento dell’evento. Le attività, che hanno coinvolto 57 agenti e due ufficiali, sono state svolte in particolare lungo viale Giochi del Mediterraneo e nelle strade limitrofe ed hanno portato all'elevazione di verbali per la vendita di bevande in contenitori di vetro ed al sequestrato di circa 230 birre e bevande in lattina.

Otto parcheggiatori abusivi denunciati

Sono stati effettuati controlli anche sui venditori ambulanti e denunciati e sanzionati 8 parcheggiatori abusivi. Sul fronte della viabilità sono stati rimossi 75 veicoli in sosta irregolare, di cui 7 motocicli, e registrate violazioni per la sosta in aree interdette, per lo più in prossimità di intersezioni stradali e lungo le corsie riservate al trasporto pubblico. Gli agenti hanno elevato, inoltre, 90 verbali per infrazioni al Codice della Strada, tra cui mancata revisione, sosta su marciapiedi, guida con uso del telefono cellulare e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.