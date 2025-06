Numero chiuso alle spiagge libere di Posillipo: nel pomeriggio un nuovo furto Una misura per aumentare i controlli: bisognerà prenotarsi online

Per far fronte al problema del sovraffollamento e dei recenti episodi di disordine pubblico, il Comune di Napoli ha introdotto nuove regole per l’accesso alle spiagge libere di Posillipo, una delle zone costiere più amate e frequentate durante l’estate.

Il provvedimento riguarda in particolare il lido delle Monache, dove il numero massimo di accessi giornalieri è stato portato a 480 persone, e la spiaggia compresa tra Palazzo Donn’Anna e il lido Ideal, dove il limite è fissato a 70 utenti al giorno.

Prenotazioni online e controlli in loco: come funziona l’accesso

L’accesso è gratuito ma soggetto a prenotazione, da effettuare esclusivamente online. Chi non si presenta entro le ore 13:00 perde il diritto di accesso, lasciando così il posto disponibile per un altro utente.

Il controllo degli accessi è affidato ai concessionari delle aree balneari, che si avvalgono di vigilanti privati. Tuttavia, secondo alcune segnalazioni, il sistema di prenotazione e verifica non sarebbe ancora pienamente operativo per tutte le spiagge coinvolte.

Tra regole e polemiche: la libertà d’accesso al mare divide

Le nuove misure stanno già facendo discutere. Se da un lato molti residenti e turisti apprezzano la possibilità di godere del mare in sicurezza e senza caos, dall’altro non manca chi invoca la piena libertà di fruizione del litorale partenopeo, considerato un bene pubblico da tutelare anche sotto il profilo dell’accessibilità universale.

Sicurezza prima di tutto: prevenire furti e violenze

Il rafforzamento dei controlli mira anche a prevenire fenomeni di microcriminalità che negli ultimi anni hanno turbato la tranquillità delle spiagge libere. Nel pomeriggio, un episodio ha riacceso i riflettori sulla questione: un minorenne è stato colto in flagrante mentre rubava una borsa a una sua coetanea. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, ma ha sottolineato l’urgenza di un sistema di gestione più rigido ed efficace.

Ordine e sicurezza per una stagione balneare serena

Le nuove regole per l'accesso alle spiagge libere di Posillipo rappresentano un tentativo concreto di coniugare diritto alla balneazione e ordine pubblico. Resta da vedere se il sistema saprà reggere la prova dell'estate e rispondere alle aspettative dei cittadini. Nel frattempo, si invita alla collaborazione di tutti per garantire una fruizione serena, sicura e rispettosa del litorale napoletano.