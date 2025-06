Terzo memorial Carmine Franzese: una serata carica di emozioni e impegno civile In poco più di un anno sono stati raccolti oltre 120.000 euro

Fervono i preparativi in Campania per il terzo memorial Carmine Franzese: La speranza continua. L'Appuntamento è per lunedì 16 giugno a Villa Avellino, Pozzuoli.

Il memorial Carmine Franzese è molto più di un evento: è una rivoluzione silenziosa fatta di amore, tenacia e ricerca.Carmine vive in ogni sorriso donato, in ogni passo avanti della scienza, in ogni speranza riaccesa.

In poco più di un anno sono stati raccolti oltre 120.000 euro, interamente devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon per sostenere la ricerca sui sarcomi pediatrici.

Un evento di amore, musica e speranza nato per onorare la memoria di Carmine, scomparso prematuramente a causa di un sarcoma.

Una serata di emozioni e solidarietà

Lunedì 16 giugno 2025, nella splendida cornice di Villa Avellino e grazie alla collaborazione di Halo Eventi di Rossella e Brunella Argentino, andrà in scena una serata carica di emozioni e impegno civile.

Si alterneranno sul palco ospiti speciali, artisti e amici che condivideranno musica, parole e momenti indimenticabili.

Il ricordo di Carmine, una scintilla che resta accesa

A dare inizio alla serata sarà la lettura della lettera di Paolo Franzese e Antonietta Sandoli, genitori di Carmine. Parole che racchiudono il senso profondo di questa iniziativa: trasformare il dolore più

grande in un’azione collettiva di speranza e consapevolezza.

Il Centro Sarcomi: Dalla visione alla realtà

Durante il secondo memorial è stato annunciato un progetto concreto: la nascita del Centro Sarcomi, promosso dal compianto Massimo Abate e sostenuto dal direttore generale Rodolfo Conenna.

Una ricerca che salva

Parte dei fondi serviranno anche a supportare la realizzazione di un laboratorio di ricerca in oncoematologia presso il Santobono Pausilipon che entro il prossimo autunno sarà realtà e che consentirà ai nostri medici di dispensare protocolli sperimentali a pazienti che non reagiscono alle normali chemioterapie, donando loro una speranza nuova.

Ecco come partecipare e sostenere la ricerca

Per partecipare è richiesta una donazione minima di 50 euro a persona. Tutte le informazioni su modalità di pagamento, ritiro biglietti e agevolazioni fiscali sono disponibili sul sito ufficiale: www.memorialcarminefranzese.it

Un memorial che continua ad essere un inno alla speranza.

"Siamo orgogliosi di annunciare che, grazie alle vostre donazioni, non solo continueremo a sostenere la ricerca scientifica, ma daremo vita a un progetto straordinario: la costituzione del Centro Sarcomi, un polo d’eccellenza dedicato alla diagnosi, alla cura e alla ricerca sui tumori muscolo-scheletrici.

Questa iniziativa porta la firma del nostro amato Massimo Abate, già primario del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Santobono-Pausilipon, recentemente scomparso.

Uomo di scienza e di cuore, Abate ha dedicato la sua vita ai bambini, seminando amore, competenza e visione. È grazie alla sua instancabile dedizione che oggi possiamo intravedere un futuro più giusto per tanti piccoli pazienti. Il suo lascito sarà per sempre vivo in questo progetto che abbiamo il dovere, e l’onore, di portare avanti.

La storia di Carmine lo dimostra con crudezza: per due lunghi mesi, il suo femore è stato trattato come una frattura da caduta durante una partita di calcio. Nessuno, tra i primi quattro ortopedici consultati, ha riconosciuto che si trattava in realtà di una frattura patologica. Solo l’arrivo al Santobono ha permesso di identificare tempestivamente il sarcoma.,Una diagnosi tardiva può cambiare tutto. Non possiamo permettercelo più".

Rodolfo Conenna, direttore generale dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli:

"La malattia del sarcoma, che colpisce una fascia di età che va dall’infanzia all’adolescenza e oltre, richiede un approccio dedicato. Il nostro intento, insieme all’Istituto Pascale, è di creare un centro sarcomi regionale che possa prendersi cura dei bambini lungo l’intero corso della malattia, offrendo un supporto continuo e specializzato".

Perché un Centro Sarcomi? Abate lo sapeva bene, i tumori muscolo-scheletrici sono rari, complessi, difficili da diagnosticare, e colpiscono soprattutto bambini e adolescenti.

Ma non ci fermiamo qui e siamo già pronti con il "Memorial Carmine Franzese" con l'obiettivo di raccogliere sempre più fondi ed essere sempre più attivi nella lotta contro i sarcomi.

Ma non ci fermiamo qui e siamo già pronti con il “Memorial Carmine Franzese” con l’obiettivo di raccogliere sempre più fondi ed essere sempre più attivi nella lotta contro i sarcomi.

È per questo che abbiamo scelto sostenere la creazione un polo centralizzato che: promuova la diagnosi precoce, favorisca terapie sempre più personalizzate, sostenga la ricerca traslazionale sui sarcomi, tuteli la qualità della vita dei pazienti e i diritti delle persone malate.

Un luogo dove la cura incontra la scienza, e dove ogni passo avanti sarà anche un modo per onorare la memoria di chi ci ha lasciato troppo presto. Questo sogno può diventare realtà. Con il tuo aiuto.

Unisciti a noi in questa missione: perché ogni vita conta. Perché ogni bambino merita una diagnosi tempestiva, una cura giusta, una speranza concreta".

Il programma della serata:

Ospiti speciali: Peppe Iodice, Ciccio Merolla, Alberico Lombardi, Mago Marvi e tanti altri. Presentano: Adriana Petro e Raoul. Interverranno dall’ospedale Santobono Pausilipon Mariella Capasso, oncologia pediatrica, Rodolfo Conenna medico, Rodolfo Conenna direttore generale, Gianluigi Federico

dirigente medico Uoc ortopedia e traumatologia, Maria Grazia Pionelli, dirigente medico Aorn Santobono-Pausiliponò. Dalla Fondazione Santobono Pausillipon: Flavia Matrisciano direttore e Anna Maria Ziccardi presidente.