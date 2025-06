Martina uccisa dall'ex, ad Afragola assemblea con il cardinale Battaglia "Impegno contro violenza è compito educativo da assumere insieme"

Un'assemblea pubblica per parlare di violenza sulle donne ma soprattutto di cultura della prevenzione fondata sul rispetto. Ci sarà tutto questo al centro di una iniziativa promossa dal Patto Educativo per Napoli e dall'Osservatorio Distrettuale sulla violenza di genere che si terrà ad Afragola, enerdì 27 giugno (ore 16.30) nella parrocchia di San Giorgio Martire ad Afragola, e che vedrà la presenza anche dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia. L'assemblea nasce come risposta "concreta e corale" a pochi giorni dal terribile femminicidio di Martina Carbonaro uccisa dall'ex in un casolare abbandonato nei pressi dello stadio Moccia.

Ospiti illustri per parlare di violenza e minori

Oltre al cardinale, all'incontro prenderà parte la presidente della Corte d'Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, il procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Aldo Policastro. Interverranno, inoltre, la sociologa Raffaella Palladino, la direttrice della Caritas di Napoli, suor Marisa Pitrella, il coordinatore del Patto Educativo, Gennaro Pagano.

L'impegno contro la violenza

"L'assemblea - si legge in una nota - sarà un primo passo verso una progettualità più ampia e condivisa, capace di unire istituzioni civili, realtà educative, comunità ecclesiali e territorio nella costruzione di una nuova cultura della prevenzione, fondata sul rispetto, sulla parità di genere, sulla non violenza e sulla cura delle nuove generazioni. L'impegno contro la violenza di genere non è solo un'emergenza da gestire, ma un compito educativo da assumere insieme, nella consapevolezza che ogni ferita inflitta a una donna è una ferita al cuore stesso della nostra umanità".