Lavori lungomare, chiude via Nazario Sauro: "Cosi affossano le nostre attività" La protesta dei ristoratori: "Già cinque mesi di disagi, ora il colpo di grazia"

Cinque mesi di disagi ma il peggio deve ancora arrivare. I lavori lumaca sul lungomare di Napoli mandano su tutte le furie ristoratori e turisti. Da lunedi e per i prossimi tre mesi chiude via Nazario Sauro.

Una brutta sorpresa per chi arriva a Napoli e vorrebbe godere della vista mozzafiato sul golfo. E invece si è costretti a fare lo slalom tra i cantieri per ammirare il mare e il panorama.

Per l'occasione, ci sarà un apposito piano traffico: cambiano i sensi di marcia e i percorsi dei bus. Via Generale Orsini diventerà a senso unico a salire con direzione da via Partenope a via Cesario Console.

Le attività commerciali di via Nazario Sauro subiscono già da cinque mesi gli effetti della chiusura dei marciapiedi lato mare. Ora arriva il colpo di grazia.

“Cosi si mette a rischio la nostra stagione estiva, non vi nascondiamo che saremo costretti a mettere qualche dipendente in cassa integrazione. Si parla tanto di migliorare Napoli ma così affossano le nostre attività".

Dal canto suo il Comune di Napoli si difende e parla di opere necesarie per rendere il lungomare più bello e più sicuro, con marciapiedi più larghi e una pista ciclabile. Fine lavori attesa per gennaio 2026.