America's Cup 2027: Peter Burling entra nel team Luna Rossa Il timoniere neozelandese vincitore di tre edizioni rafforza l’equipaggio italiano

Colpo sensazionale per Luna Rossa Prada Pirelli: in vista della 38ª edizione dell’America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027, la squadra italiana ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Peter Burling, uno dei più titolati timonieri della storia recente della vela.

Chi è Peter Burling: un fuoriclasse della vela mondiale

Peter Burling, 34 anni, è stato il protagonista assoluto delle ultime tre edizioni dell’America’s Cup: ha vinto il trofeo con Emirates Team New Zealand nel 2017, lo ha difeso con successo a Auckland nel 2021 e nuovamente nel 2024. Con un palmarès che comprende anche tre medaglie olimpiche (oro a Rio 2016, argento a Londra 2012 e Tokyo 2021) e sei titoli mondiali nella classe 49er, Burling rappresenta una delle figure più complete nel panorama velico internazionale.

Dalla Nuova Zelanda all’Italia: un nuovo capitolo per Luna Rossa

L’annuncio arriva a due mesi dalla conclusione della collaborazione tra Burling e il team neozelandese. Il suo ingresso in Luna Rossa è destinato a rivoluzionare le ambizioni italiane per la Coppa America 2027, che per la prima volta nella storia si disputerà nelle acque del Golfo di Napoli.

Con il suo bagaglio di competenze tecniche, strategiche e di sviluppo, Burling darà un contributo fondamentale non solo in regata, ma anche nella progettazione e nell’evoluzione della barca italiana.

Un segnale chiaro: Luna Rossa punta alla vittoria

L'ingaggio del neozelandese rappresenta un forte segnale di ambizione da parte del team italiano, che ha già sfiorato la vittoria in passato, arrivando in finale nel 2000 e nel 2021. Con l’esperienza di Burling, Luna Rossa potrà contare su uno dei talenti più vincenti della vela mondiale per inseguire il sogno della prima conquista italiana dell’America’s Cup.

La 38ª America's Cup a Napoli: la sfida è iniziata

L’appuntamento con la America’s Cup 2027 a Napoli si preannuncia già come uno degli eventi sportivi più attesi del decennio. L’arrivo di un campione del calibro di Peter Burling nel team italiano aumenta le aspettative e accende l’entusiasmo tra gli appassionati di vela e sport in generale.