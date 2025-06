Mare e abusivismo, Legambiente: la Campania si conferma maglia nera Mare Mostrum di Legambiente: ai primi due posti Napoli e Salerno

Sono 1.840 i reati commessi in Campania legati al "mare violato" nell'ambito della filiera del cemento illegale. Un dato, quello fornito dal Legambiente nel suo consueto report "Mare Mostrum 2025" e riferito al 2024, che conferma la Campania come maglia nera in questa poco edificante classifica relativa ai reati accertati da forze dell'ordine e Capitanerie di porto, che rappresenta il 17,8% del totale nazionale, con un aumento rispetto ai 1.531 illeciti registrati nel 2023).

I dettagli

Costruzioni abusive, cave fuorilegge, occupazioni illecite del demanio marittimo e irregolarità negli appalti pubblici, sono solo alcune delle contestazioni relativa a quello che viene definito l'assalto criminale ad acque e coste. Il monito arriva da Legambiente che, in occasione dello "start" ufficiale, il 23 giugno, delle sue campagne Goletta verde 2025 e Goletta dei laghi 2025, pubblica i dati di anteprima di "Mare Monstrum 2025". Numeri alla mano, in testa alla classifica del mare violato si conferma appunto la Campania, con 1.840 reati accertati, regione che registra anche il primato per le persone denunciate, 2.073(+21%) e arrestate (quattro), oltre al numero dei sequestri (343). Altro primato negativo anche a livello provinciali, dove al primo posto c'è Napoli con 1.890 reati (+39,1% rispetto al 2023). Preoccupante anche il balzo di Salerno, che dal quinto sale al secondo posto, con 1.055 reati (+86,7%).La provincia di Caserta, con 318, registra solo un +1,9% rispetto al 2023. In Campania aumentano anche gli illeciti amministrativi: sono 2.848 (erano 1.970 nel 2023), il cui valore in termini economici supera i 15 milioni di euro.

"Le coste campane - commenta Francesca Ferro, direttrice regionale di Legambiente - sono un patrimonio dal valore inestimabile, ricche di storia, bellezza e biodiversità, ma sempre più usurpate dal mattone selvaggio, con costruzioni che privatizzano spiagge o che sorgono in mezzo a letti di fiumi o in aree a rischio idrogeologico. Combattere il cemento illegale è fondamentale per lo sviluppo sociale, ambientale ed economico delle nostre località ed è necessario rafforzare l'attività di contrasto delle occupazioni abusive del demanio marittimo, al fine di ripristinare la legalità, garantire, dove possibile, la fruizione pubblica e tutelarne l'integrità, anche dal punto di vista ambientale". Quest'anno Goletta Verde arriverà in Campania il 30 e 31 luglio e precisamente a Santa Maria di Castellabate (Salerno) con un'attività dimostrativa della squadra dei tartadog, il primo esempio in Europa di una unità specializzata nel trovare nidi di tartaruga. In più si farà un punto sulle nidificazioni in Italia delle caretta caretta.