"In piazza con i metalmeccanici per il salario e un'occupazione sostenibile" Ricci Cgil Napoli e Campania chiama tutti a raccolta

"Un sindacato moderno combatte, lotta e sciopera per il salario, ma combatte, lotta e sciopera anche per lo sviluppo, perché ci sia un'industria e un'occupazione sostenibile capace di tirare fuori tutte le potenzialità inespresse.

La rigidità di Federmeccanica è legata solo agli atteggiamenti del governo che ondeggia tra un' idea incomprensibile di industria e di manifattura per le quali non si investe e non si rilancia e quella di un lavoro che diventa sempre più precario.

Nel nostro Paese manca una vera politica industriale, in Europa le aziende italiane perdono il loro peso specifico. L'atteggiamento di Federmeccanica, in questo contesto, è incomprensibile negando gli aumenti e una trattativa seria".

Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine della manifestazione di Fim Fiom e Uilm per lo sciopero generale dei metalmeccanici.