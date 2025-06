Città della Scienza: cultura, ricerca e innovazione tra Italia e Cina Il master Gmc: un percorso formativo rivolto a laureati triennali

Il Master Gmc è un percorso formativo rivolto a laureati triennali con una conoscenza di base della lingua cinese. Ha l’obiettivo di integrare la formazione linguistica e culturale con competenze economiche, giuridiche e aziendali per affrontare in modo efficace le complessità del mercato cinese. Si tratta di un corso interateneo che unisce cinque tra le principali università italiane con una consolidata esperienza nella didattica e nella ricerca sulla Cina: Università di Napoli L’Orientale, Università Ca’ Foscari, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Macerata e Università degli Studi di Bergamo. Il programma si distingue per l’ampia partecipazione di docenti provenienti dal mondo imprenditoriale e professionale con esperienza diretta nei rapporti economici con la Cina.

Nel corso della giornata, gli studenti hanno avuto modo di conoscere le attività di cooperazione che l'Area Diffusione della Conoscenza di Città della Scienza svolge con la Repubblica Popolare Cinese. Durante l'incontro è stato illustrato il contesto della cooperazione bilaterale e le iniziative strategiche per la promozione della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, ed è stata offerta agli studenti un’importante occasione di arricchimento formativo che ha coniugato la visione internazionale e le competenze trasversali del Master GMC con le concrete esperienze di innovazione e imprenditoriali del nostro territorio.

La giornata si è articolata in diversi momenti significativi. In apertura, si è tenuta una presentazione introduttiva dedicata alla Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, durante la quale sono stati illustrati i principali strumenti di collaborazione bilaterale tra i due Paesi. L’intervento ha offerto una panoramica sulle attività di cooperazione attivate negli anni, dal Sino-Italian Exchange Event fino al China-Italy Innovation Forum, evidenziando le opportunità offerte ai ricercatori, alle startup e alle imprese innovative nei settori scientifico-tecnologici.

Successivamente, il gruppo si è spostato presso l’incubatore di Città della Scienza e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Campania NewSteel, centro di eccellenza per l’innovazione e l’imprenditorialità nel Mezzogiorno, per conoscere la missione e le principali attività della struttura.

L’incontro è proseguito con la presentazione di tre startup particolarmente rappresentative dell’ecosistema campano dell’innovazione: Sobereye, attiva nell’ambito della sicurezza sul lavoro e del benessere dei lavoratori, Logogramma, specializzata in comunicazione visiva, design e branding; Space frontier impegnata nello sviluppo di tecnologie legate all’esplorazione spaziale. Le testimonianze dei giovani imprenditori hanno offerto spunti preziosi per comprendere concretamente le dinamiche dell’innovazione applicata e le potenzialità dei modelli di impresa emergenti.

L'incontro si è concluso con una visita guidata al museo interattivo corporea, il primo museo scientifico europeo interamente dedicato al corpo umano e al tema della salute, delle tecnologie biomedicali e della prevenzione. Il museo, interamente accessibile in italiano, inglese e cinese, ha mostrato quella che è un’occasione concreta, oltre che simbolica, di incontro tra le tre lingue del percorso formativo, offrendo una sintesi visiva della vocazione internazionale e interculturale per gli studenti e le studentesse del Master Global Management for China.