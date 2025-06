Gang Giovanili: incontro multidisciplinare al Centro Congressi Federico II Organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Regione Campania

Il 23 giugno 2025, il Centro Congressi Federico II di Napoli sarà la sede di un importante convegno intitolato "Gang Giovanili: Analisi di un fenomeno in una prospettiva multidisciplinare". L'evento, che prenderà il via alle ore 9:00 con l'accoglienza dei partecipanti, si propone di analizzare il fenomeno delle gang giovanili da diverse angolazioni scientifiche e professionali.

L'introduzione e i saluti, previsti per le ore 9:30, vedranno la partecipazione di numerose personalità di spicco. Tra queste, Dario Bacchini dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Andrea Mazzucchi, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici della stessa università , e Armando Cozzuto, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania. Interverranno anche Stefano D'Alfonso, Vicepresidente della Società Scientifica Italiana degli Studi su Mafie e Antimafia (SISMA) , Don Antonio Palmese, Presidente della Fondazione Polis , e Maura Guida, Direttore dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida. Sarà presente anche l'Assessore all'Istruzione del Comune di Napoli.

Il convegno sarà strutturato in quattro sessioni tematiche:

Prima sessione (ore 10:15): La criminalità minorile in Italia. Coordinata da Enrico Tedesco, Segretario della Fondazione Po.li.s , vedrà come relatore Ernesto Savona, Direttore di Transcrime e Professore di Criminologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Seconda sessione (ore 11:45): Atteggiamenti e mentalità devianti. Questa sessione sarà coordinata da Fortuna Procentese, Professoressa di Psicologia Sociale all'Università degli Studi di Napoli Federico II, e avrà come relatore Giovanni Travaglino, Professor of Social Psychology & Criminology alla Royal Holloway, University of London.

Terza sessione (ore 14:30): Analisi del fenomeno delle gang giovanili. Coordinata da Enrica Amaturo, Professoressa di Sociologia Generale all'Università degli Studi di Napoli Federico II , vedrà l'intervento di Franco Prina, Professore di Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale all'Università di Torino.

Quarta sessione (ore 16:00): Il crimine minorile, come la pioggia. Sarà coordinata da Leonardo Abazia, Psicologo Giuridico e Direttore del Master in Psicologia Giuridica e Perizia Psicologica , con Mauro Grimoldi, Psicologo Giuridico e Consulente del Giudice presso i Tribunali di Milano, Monza, Piacenza, e Direttore IMPG/Master in psicologia giuridica e forense, come relatore.

I lavori si concluderanno alle ore 17:30 con le considerazioni finali di Dario Bacchini.

L'evento è organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Fondazione Pol.i.s., SISMA e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.