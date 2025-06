Campi flegrei, Prefettura Napoli: nessun danno dopo scossa 3.2 Non segnalati problemi neanche nelle strutture ospedaliere

Nella zona dei Campi flegrei nessun danno o criticità dopo la scossa di magnitudo 3.2 registrata oggi alle 5 con epicentro a 3 km di profondità. Su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura per un punto di situazione dopo l'evento tellurico. Alla riunione hanno partecipato i vigili del fuoco, la Protezione civile regionale, le forze di Polizia, i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, la Guardia costiera di Pozzuoli, il referente sanitario regionale, la Società E Distribuzione, le Asl Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, il Coe 118, l'Ingv- Osservatorio Vesuviano di vulcanologia e l'Ufficio scolastico regionale. Non sono state segnalate criticità e i Comuni intervenuti hanno, comunque, assicurato di essere pronti all'attivazione di aree di attesa e accoglienza in caso di necessità. La funzione sanitaria non ha segnalato alcun problema presso gli ospedali dell'area interessata.