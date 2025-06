Nave Sea Watch arrivata a Napoli, a bordo 70 richiedenti asilo Le operazioni coordinate dalla Prefettura di Napoli

Sono 70 i richiedenti asilo sbarcati nella tarda mattinata di oggi al porto di Napoli con la nave Ong "Sea Watch 5". A seguito di un' operazione di evacuazione medica, un migrante sarebbe stato trasferito a Malta. Diventa così i 69 il numero complessivo dei richiedenti asilo.

A coordinare le operazioni la Prefettura di Napoli, secondo il piano concordato nella riunione preparatoria tenutasi presso il Palazzo di Governo, convocata dal prefetto, Michele di Bari. Intervento che ha coinvolto il Comune di Napoli -Assessorato al Welfare, l'Asl Napoli 1 centro, l'Autorità Portuale, l' Ufficio Sanitario Marittimo, la Protezione civile regionale, le Forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana e la Caritas diocesana.

Napoli, migranti al Residence dell' Ospedale del Mar

Dopo una prima identificazione e la preliminare verifica delle condizioni di salute, i migranti sono stati trasferiti al Residence dell' Ospedale del Mare messo a disposizione dall' Asl Napoli 1 Centro, per il prosieguo delle operazioni di Polizia e gli accertamenti sanitari. Successivamente - si legge in una nota - gli stessi saranno assegnati ai Centri di accoglienza straordinaria della Regione, ad eccezione di sei minori non accompagnati destinati a strutture dedicate.

Nella foto un'immagine di repertorio di precedenti sbarchi