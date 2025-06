Arriva l'ondata di caldo record: Napoli città da bollino arancione Allerta massima per le categorie più a rischio: le raccomandazioni per proteggersi

A partire da oggi, martedì 25 giugno, e fino a giovedì 27 giugno sono previste in città forti ondate di calore con temperature massime percepite fino a 37 gradi, soprattutto nelle ore centrali della giornata. In particolare - per le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 giugno - il bollettino del Ministero della Salute segnala un'allerta caldo di tipo arancione, che indica condizioni meteorologiche a rischio per la salute delle fasce più vulnerabili della popolazione. Lo ricorda il Comune di Napoli, città per la quale è prevista l'allerta arancione.

"Si raccomanda, quindi, di evitare il sole forte ed uscire nelle ore più fresche della giornata, bere molta acqua, consumare pasti leggeri e non sottovalutare eventuali sintomi di disidratazione o malessere, soprattutto di parenti o vicini che vivono soli", si legge nella nota di Palazzo San Giacomo.