Insieme contro racket e usura: la nuova campagna della FAI Il progetto è stato presentato oggi in regione Campania

"Insieme contro racket e usura" è il titolo della campagna promossa dalla FAI, Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, presentata recentemente in Regione. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul drammatico fenomeno dell’estorsione e dell’usura, che continua a colpire imprenditori, commercianti e famiglie in difficoltà.

Una rete di solidarietà per rompere il silenzio

Attraverso eventi, incontri pubblici e un’ampia campagna di comunicazione, l’iniziativa mira a rompere il muro di paura e omertà che spesso circonda queste situazioni. Punto cardine dell’iniziativa è l’attivazione di uno Sportello di Solidarietà, uno spazio fisico e umano dove le vittime possono chiedere aiuto in modo sicuro e gratuito.

Sportello di Solidarietà: assistenza gratuita per le vittime

Nella maggior parte dei casi, il solo sostegno economico non basta a garantire il pieno recupero dell’azienda o il reinserimento della vittima nella legalità. Per questo, il “Sportello di Solidarietà” rappresenta una risposta concreta e personalizzata: offre assistenza psicologica, consulenza legale e supporto commerciale, completamente gratuita, per accompagnare le persone nel percorso di uscita dall’incubo del racket e dell’usura.

Prevenzione e intervento: unire le forze contro la criminalità

Uno dei problemi principali è che si interviene troppo tardi. Spesso le vittime si rivolgono alle autorità solo quando la situazione è ormai compromessa. È qui che diventa cruciale il lavoro di rete tra istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e società civile. Solo attraverso la cooperazione e la fiducia reciproca è possibile contrastare efficacemente le organizzazioni criminali e tutelare chi ha il coraggio di denunciare.

Un messaggio chiaro: mai più soli

Con questa campagna, la FAI lancia un messaggio forte: le vittime non sono sole. C’è un’intera comunità pronta a sostenerle e proteggerle. Insieme si può dire NO al racket e all’usura, costruendo una società più giusta, libera e sicura.