Forio d’Ischia: riapre la Stazione dei Carabinieri dal 1° luglio Dopo un anno a Casamicciola, il presidio dell’Arma torna nel Comune più grande dell’isola

Buone notizie per residenti e turisti a Forio d’Ischia: da martedì 1° luglio 2025, la Stazione dei Carabinieri di Forio riapre ufficialmente al pubblico nella sua sede storica, in via Giovanni Castellaccio 70. Dopo oltre un anno di trasferimento provvisorio a Casamicciola Terme, il presidio dell’Arma ritorna nel Comune più popoloso dell’isola verde, in una struttura completamente ristrutturata.

Riapertura dopo difficoltà infrastrutturali

Nel 2024, la Stazione Carabinieri di Forio Ischia era stata temporaneamente spostata a Casamicciola a causa di gravi problemi infrastrutturali. Tuttavia, l’attività operativa non si era mai fermata, garantendo continuità nei servizi di pubblica sicurezza. Ora, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, l’edificio è stato rimesso a nuovo e restituito alla comunità.

Una sede moderna e funzionale nel cuore di Forio

La nuova sede della Stazione dei Carabinieri si trova a pochi passi dal centro storico di Forio. Completamente rinnovata, è dotata di attrezzature moderne e spazi adeguati sia per il personale che per l'accoglienza del pubblico. Un investimento importante per rafforzare la presenza istituzionale sul territorio, specialmente in un periodo critico come l’estate, in cui l’afflusso turistico aumenta sensibilmente.

Sicurezza potenziata per residenti e turisti

Come ricordato nella nota diffusa dall’Arma, il presidio rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza di residenti, commercianti e visitatori. La riapertura della Stazione Carabinieri Forio Ischia rafforza il controllo del territorio e restituisce fiducia alla popolazione locale.