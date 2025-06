Napoli, caos lavori: chiude per due mesi la rampa tangenziale di via Cilea Chiusure programmate in estate

Tangenziale di via Cilea Chiusa per lavori dal 30 giugno al 29 luglio. I cantieri per la riqulificazione delle strade della città stavolta interessano anche la rampa di uscita di via Cilea. Dal 29 luglio al 31 agosto resterà chiusa invece la rampa di ingresso sempre di via Cilea. Tali chiusure programmate, al fine di consentire i lavori di adeguamento statico e sismico, vengono effettuate in periodo estivo e in concomitanza con la chiusura degli istituti scolastici, allo scopo di evitare impatti negativi sulla circolazione al rientro dalle ferie