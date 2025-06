Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo da 4.6 Il sindaco: "Crollo costone isolotto Pennata". Stop ai treni

Scossa di terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione nella zona a ridosso dei Campi Flegrei. Avvertita nei quartieri del Vomero e di Fuorigrotta con diversi cittadini spaventati che hanno segnalato l'evento anche attraverso i social. Si attende di conoscere l'entità e l'epicentro della scossa.

Evento che secondo la prima stima dell'Ingv è di magnitudo 4.6 della Richter con epicentro in zona Bacoli, in mare, a cinque chilometri di profondità.

"La scossa di terremoto che abbiamo avvertito e' stata forte, ma al momento non si segnalano danni". Lo scrive su Fb il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. "L'epicentro e' stato a Bacoli -spiega - ma siamo nuovamente di fronte a una situazione da monitorare ora dopo ora. I nostri volontari sono gia' in giro per la citta' per controllare la situazione da vicino. A breve alcune Ztl saranno temporaneamente disattivate. Stiamo inoltre allestendo le aree di attesa previste dal nostro piano di emergenza, che saranno presidiate. Per qualsiasi esigenza o segnalazione, potete contattare la Protezione Civile al numero 081/18894400 o la Polizia Municipale al numero 081/8551891. Siamo qui, abbiamo convocato il centro comunale operativo a Monterusciello e vi informeremo su ogni sviluppo".

"La scossa c'è stata in mare, è la più forte sentita a Bacoli, i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell'evento, non ci sono danni a persone, ma c'è il crollo di un costone all'isolotto Pennata. Sollecitiamo l'avvio dei lavori ai costoni, ci siano altri fondi e anche un controllo più marcato in mare". Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, commentando la scossa di magnitudo 4.6 nel Golfo di Bacoli.

"Una scossa di terremoto di MD 4.6 è stata registrata dall'Ingv alle 12:47 di oggi con epicentro nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Al momento non sono pervenute alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Napoli richieste di soccorso o segnalazione di danni". Lo comunicano i Vigili del Fuoco.

La circolazione dei treni relativa al nodo di Napoli è stata sospesa in via precauzionale a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.6, registrata alle 12.47, con epicentro i Campi Flegrei. E' stato applicato, infatti, il protocollo che prevede lo stop alla circolazione ferroviaria in caso di sciami sismici che superano la magnitudo 4.0. I treni - si apprende da Ferrovie dello Stato - vengono attestati nelle località limitrofe. Sono regolari, invece, le partenze dei convogli da Roma e diretti al Sud. Verifiche sono in corso sulla rete per consentire il ripristino della circolazione. Ferma anche la linea 2 della metropolitana di Napoli che serve la tratta tra Bagnoli e Pozzuoli. E stop anche ai treni delle ferrovie locali Cumana e Circumflegrea.