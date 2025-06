Concerto Enzo Avitabile Piazza Mercato: 70 anni dell'artista, identità e memoria Un evento gratuito per celebrare Enzo Avitabile nel cuore di Napoli

Il concerto Enzo Avitabile Piazza Mercato ha trasformato il cuore storico di Napoli in un palcoscenico di festa, memoria e cultura. Migliaia di persone si sono riunite per celebrare i 70 anni del cantautore partenopeo, in una serata che ha unito musica, impegno civile e valorizzazione del territorio. Piazza Mercato, spesso dimenticata, si è riaccesa di luce, suoni e speranza.

Sul palco grandi nomi: da Jovanotti a De Gregori

La serata è stata impreziosita dalla presenza di ospiti d'eccezione. Con Enzo Avitabile si sono esibiti Francesco De Gregori, Lorenzo Jovanotti – in maglietta azzurra con la scritta “Avanti scugnizzi” – e il polistrumentista mauritano Daby Tourè. Una vera e propria celebrazione della contaminazione musicale e della fratellanza artistica.

Un messaggio universale di pace e cultura

Il concerto Enzo Avitabile Piazza Mercato non è stato solo un evento musicale, ma anche un’occasione per lanciare un messaggio di pace. Tra le bandiere del pubblico, anche simboli e cartelli a sostegno della Palestina e contro le guerre nel mondo. Avitabile aveva anticipato: “Scendiamo in piazza per affermare la pace”. Un intento pienamente riuscito.

Il ruolo simbolico di Piazza Mercato

Anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presente all’evento, ha sottolineato l’importanza della serata: “Un grande omaggio non solo a Enzo, ma alla città intera”. La scelta di Piazza Mercato non è stata casuale: è un luogo carico di storia che merita di tornare al centro della vita culturale e turistica di Napoli.

Concerto Enzo Avitabile Piazza Mercato: una festa collettiva da ricordare

Il concerto gratuito per i 70 anni di Enzo Avitabile si è trasformato in una festa collettiva di popolo, arte e coscienza civile. Un successo che resterà nella memoria dei napoletani e di tutti i partecipanti come simbolo di rinascita, condivisione e impegno.