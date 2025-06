Terremoto ai Campi Flegrei: circolazione ferroviaria rallentata Linee metropolitane sospese e treni regionali cancellati

Questa mattina, una scossa di terremoto ai Campi Flegrei ha causato forti disagi nel sistema ferroviario del nodo di Napoli. Per motivi di sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata inizialmente sospesa per consentire le verifiche tecniche da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Circolazione rallentata: treni Alta Velocità e Intercity in ritardo

Dopo la sospensione iniziale, la circolazione dei treni è ripresa in modo fortemente rallentato. In particolare, i treni Alta Velocità e Intercity possono subire ritardi e variazioni di percorso, causando disagi a migliaia di viaggiatori.

Linee metropolitane sospese e treni regionali cancellati

La situazione è particolarmente complessa anche per i pendolari. Rimane completamente sospesa la circolazione sulla linea metropolitana di Napoli, mentre i treni regionali subiscono limitazioni e cancellazioni.

Interventi tecnici in corso da parte di RFI

I tecnici di RFI sono attualmente impegnati nei controlli di sicurezza della linea ferroviaria, per garantire il ripristino completo del servizio nel minor tempo possibile. Non è ancora stata fornita una stima precisa dei tempi per la normalizzazione della situazione.

Consigli per i viaggiatori

Si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio treno prima della partenza, utilizzando i canali ufficiali di Trenitalia, Italo e del trasporto regionale. È preferibile considerare