Il cardinale Parolin commemorerà il presule Luigi Maglione Fu segretario di Stato di Papa PIo XII, dopo essere stato Nunzio Apostolico a Berna e a Parigi

Mario Pepe

Il cardinale Pietro Parolin sarà a Casoria sabato per commemorare, a ottanta anni dalla morte, la figura del compianto Presule casoriano, Cardinale Luigi Maglione, che fu Segretario di Stato di Papa PIo XII, dopo essere stato Nunzio Apostolico a Berna e a Parigi.

Parolin, che sarà accolto dal Cardinale Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, alle 17 arriverà nell’abitazione che fu del Cardinale Maglione in piazza Benedetto XV (poco lontano dalla Villa Comunale) dove i pronipoti professore Salvatore Maglione, Giuseppina e Luigi gli mostreranno documenti, oggetti ed effetti personali del grande diplomatico che, negli anni ‘40, a Casoria ricevette più volte il Sostituto della Segreteria mons. Giovanni Battista Montini (diventato poi Papa Paolo VI e oggi San Paolo VI) che veniva a riferirgli affari riservati e a prendere indicazioni e suggerimenti sulle attività e iniziative correnti della Segreteria di Stato.

All’uscita da casa Maglione, sul palco appositamente allestito davanti alla stessa, il sindaco Raffaele Bene rivolgerà a Parolin il benvenuto e l’omaggio di tutta la città, sottolineando l’importanza storica della sua visita per l’intera comunità locale.

Successivamente, in corteo lungo via Cardinale Maglione, ci si porterà nella vicina Basilica di San Mauro, dove iParolin si fermerà in preghiera davanti alle spoglie mortali del grande diplomatico figlio di Casoria e scoprirà una lapide (testo qui allegato) a ricordo dello straordinario evento.

Nel sacro tempio, alla presenza del Cardinale emerito Crescenzio Sepe dei Vescovi Ausiliari Autuoro, Beneduce e astello, di altri Vescovi della Campania, delle autorità civili e militari, dei Presbiteri e Diaconi, degli Istituti Religiosi e del popolo di Dio, don Mimmo Battaglia rivolgerà all’eminentissimo Ospite un indirizzo di saluto cui seguirà l’intervento dello storico Giuseppe Pesce incaricato di delineare la figura del Cardinale Maglione. Infine, la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Parolin.