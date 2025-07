Cardiologia, all'Ospedale del Mare la prima procedura Faraview Per il trattamento della Fibrillazione Atriale

Eseguita oggi presso le sale operatorie di Elettrofisiologia dell'Ospedale del Mare, la prima procedura Faraview per il trattamento della Fibrillazione Atriale mediante sistema Tridimensionale ad Energia Pulsata.

Ancora una volta l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, diretta da Bernardino Tuccillo si è dimostrata centro di eccellenza dell’ASL Napoli 1 Centro. La procedura è stata eseguita grazie alla collaborazione degli elettrofisiologi Michelangelo Canciello, Raimondo Calvanese, Gennaro Izzo e al gruppo infermieristico guidato da Giuseppe Bianco. “Con il nuovo rivoluzionario sistema Faraview sarà possibile”, sostiene Tuccillo, “rendere la procedura ancora più sicura e veloce riducendo i tempi dell'intervento e le radiazioni, massimizzando l’efficacia della terapia”. “La fibrillazione atriale”, continua il Direttore Tuccillo, “ è una delle aritmie cardiache più comuni, specialmente tra la popolazione anziana. Circa 1,1 milioni di persone in Italia ne sono affette. Queste innovazioni tecnologiche, ci consentiranno di trattare più pazienti in un’unica seduta riducendo le liste d’attesa”.

"Ringrazio, infine aggiunge Tuccillo, il direttore generale Ciro Verdoliva per essere sempre attento a sostenere i procedimenti che ci permettono queste attività sempre più innovative al servizio dei cittadini".