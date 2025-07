Capodichino: scongiurata chiusura aeroporto per 42 giorni L'annuncio di Fratelli d'Italia

Grazie all’intervento deciso del sottosegretario ai trasporti Antonio Iannone e del Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, è stata scongiurata la chiusura dell’aeroporto di Napoli Capodichino inizialmente annunciata da Gesac per 42 giorni, dal 19 gennaio al 1° marzo 2026.

Una sospensione prolungata che avrebbe messo in ginocchio l’utenza, le agenzie di viaggio e l’intero comparto turistico campano in una fase già critica.

La nota

"L’impegno del Gruppo di Fratelli d’Italia, in stretto raccordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha permesso di rivedere il cronoprogramma dei lavori di sicurezza, spostandoli al mese di novembre 2026, in un periodo di minore flusso di viaggiatori.

Non solo: la durata dei lavori sarà ridotta a 15 giorni (con un margine massimo di 20 solo in caso di condizioni meteo avverse), e gli stessi saranno comunicati con largo anticipo per non penalizzare la programmazione dei voli né comportare costi aggiuntivi per i passeggeri o obblighi di rimborso per le compagnie.

Una vittoria concreta per i cittadini e le imprese del territorio, frutto di un’azione politica seria, tempestiva ed efficace, che dimostra - ancora una volta - la capacità di Fratelli d’Italia di difendere gli interessi della Campania e di garantire uno sviluppo coerente e sostenibile del sistema infrastrutturale regionale".