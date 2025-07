Autismo e lavoro: a Napoli una Convenzione per l’inclusione sociale Firmata un’intesa tra Unione Industriali, Autism Aid e Dare Aps

Un passo importante verso l’integrazione lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico è stato compiuto oggi a Napoli, grazie alla firma di una convenzione tra Unione Industriali Napoli, Autism Aid ETS e Dare APS.

L’iniziativa, sostenuta da Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio Regionale della Campania, punta a creare un percorso concreto di inclusione professionale, anche attraverso contratti di lavoro subordinato e parasubordinato.

Un’azione sinergica per superare barriere culturali e burocratiche

“È una battaglia di civiltà che non può più attendere”, ha dichiarato Severino Nappi, “Le persone con disabilità non devono essere lasciate sole. Sono una risorsa per la crescita sociale ed economica della nostra comunità.”

L’accordo mira a sensibilizzare le imprese su un doppio fronte: da un lato l’assunzione di persone con autismo attraverso strumenti contrattuali concreti, dall’altro una campagna informativa sui benefici fiscali e contributivi previsti per chi assume persone con disabilità.

Un modello di rete tra istituzioni, Terzo Settore e imprese

L'iniziativa coinvolge attivamente il mondo produttivo, grazie al supporto dell’Unione Industriali Napoli, guidata dal dottor Costanzo Jannotti Pecci, insieme alle realtà associative Autism Aid ETS, rappresentata dall’avvocato Paolo Vassallo, e Dare APS, presieduta dalla dottoressa Anna Pisani.

Un modello di rete che include anche Università, enti istituzionali e il Terzo Settore, per affrontare il tema dell’autismo con una visione integrata, superando gli ostacoli della burocrazia e dell’indifferenza, spesso responsabili di gravi ritardi nell’attivazione dei servizi.

L’appuntamento del 3 luglio: la conferenza stampa di presentazione

L’accordo sarà presentato ufficialmente durante una conferenza stampa giovedì 3 luglio alle ore 17:30, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli. Un’occasione per fare il punto sulle prospettive dell’inserimento lavorativo delle persone con autismo in Campania, ma anche per coinvolgere nuove realtà imprenditoriali nella rete.