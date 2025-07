Coppa America : il governo pubblica il decreto, ma Manfredi avanza una richiesta 7,5 milioni nel 2025 e 90 entro il 2027

È stato pubblicato il decreto del governo che dà ufficialmente il via all’organizzazione della Coppa America 2027 a Napoli. Il cuore dell’evento sarà Bagnoli, dove nasceranno le basi delle squadre internazionali e tutte le principali infrastrutture a supporto delle regate.

L’organizzazione dell’evento sarà gestita dalla società pubblica Sport e Salute, mentre per la gestione degli interventi sull’area di Bagnoli entra in campo anche Fulvio Soccodato, commissario per l’emergenza Campi Flegrei, che affiancherà il sindaco Gaetano Manfredi, già commissario per la bonifica e rigenerazione del sito.

Bagnoli al centro della rinascita: nuovi spazi e strutture per la nautica

Secondo il decreto, Bagnoli sarà trasformata in un hub per la Coppa America, con basi operative per le squadre e servizi avanzati. Ma il sindaco Manfredi guarda oltre: l’obiettivo è ottenere poteri speciali per intervenire anche fuori da Bagnoli, dalla zona di via Caracciolo fino a Napoli Est.

L'intento è snellire le procedure burocratiche e realizzare infrastrutture durature: pontili, accessi al porto, ormeggi e piattaforme sul mare, che potranno restare come eredità per la città.

Un'opportunità per il territorio: più posti barca e riqualificazione costiera

I progetti previsti puntano anche a colmare il deficit di posti barca a Napoli e a restituire spazi costieri ai cittadini. Un'occasione storica per ridisegnare il rapporto tra la città e il mare, migliorando la fruibilità del litorale.

L’evento rappresenta anche un volano economico e turistico: la Coppa America 2027 attirerà migliaia di visitatori, investitori e appassionati di vela da tutto il mondo.

Budget e tempi: accelerazione delle procedure e cabina di regia

Il decreto prevede uno stanziamento iniziale di 7,5 milioni di euro per il 2025 e autorizza il Comune di Napoli a sforare il bilancio per un massimo di 90 milioni entro il 2027. È prevista anche una cabina di regia nazionale, guidata direttamente dalla premier Giorgia Meloni, con poteri speciali per velocizzare le valutazioni ambientali.

È stato istituito inoltre un comitato tecnico di gestione, senza compensi, per seguire da vicino ogni fase dell’organizzazione.

La Coppa America 2027 a Napoli rappresenta molto più di un grande evento sportivo. È l’occasione per riqualificare la costa, migliorare i servizi portuali e lasciare un segno concreto nel tessuto urbano. Con Bagnoli come punto nevralgico, e una visione che guarda all’intera costa napoletana, il progetto si candida a trasformare la città in un nuovo polo internazionale della vela.