Treni, sospesa la linea Napoli - Caserta via Cancello: caos e disagi Iniziano i lavori di potenziamento infrastrutturale: Ecco le alternative possibile

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli - Caserta (via Cancello) per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AV/AC Napoli-Bari: dall'8 al 17 luglio 2025 la circolazione e' sospesa sulla tratta Caserta - Cancello. Il treno Intercity 705 Roma Termini - Taranto il giorno 11 luglio 2025 subisce variazioni di percorso e non ferma a Caserta. Il treno Intercity 710 Taranto - Roma Termini il giorno 13 luglio 2025 subisce variazioni di percorso, non ferma a Caserta e posticipa orario di arrivo a Roma Termini.

I treni del Regionale delle relazioni Napoli Centrale - Cancello - Caserta e Napoli Campi Flegrei - Caserta sono cancellati tra le stazioni di Cancello e Caserta con modifiche di orario o totalmente soppressi.

I treni della relazione Salerno - Caserta sono cancellati tra le stazioni di Sarno/ Cancello e Caserta con modifiche di orario o totalmente soppressi.

I treni delle relazioni Napoli Centrale - Vairano / Cassino e Napoli Centrale - Roma sono deviati via Aversa con modifiche d'orario e di fermate. I treni della relazione Napoli Centrale - Sapri subiscono modifiche di orario e fermate.

Corse autobus sostitutive

Al fine di garantire la continuita' del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, Intercity e Regionale hanno previsto corse con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni.

Laddove previsto il servizio con corsa bus, e' possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non e' ammesso il trasporto bici e non e' ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. E' possibile consultare la sezione "Infomobilita'" su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest'estate con un presidio piu' numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, e' possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.