Il caldo estremo a Napoli si combatte con la limonata "a cosce aperte" Temperature oltre i 35 gradi fino a domani

Non si arresta l’ondata di caldo che sta colpendo Napoli e gran parte della Campania. La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo per temperature elevate e tasso di umidità elevato fino alle ore 20 di domani. Le temperature continueranno a superare i 35°C, con picchi anche di 6-7 gradi oltre la media stagionale, rendendo l’aria pressoché irrespirabile.

Umidità al 70% e assenza di vento: una combinazione estenuante

Il disagio termico è aggravato da un tasso di umidità elevato, che nelle ore serali e notturne potrà superare il 70%, specialmente lungo le zone costiere. A peggiorare la situazione è la quasi totale assenza di ventilazione, che impedisce qualsiasi sollievo dal calore, aumentando i rischi per la salute, in particolare per anziani, bambini e soggetti fragili.

Le Raccomandazioni delle Autorità: come difendersi dal caldo

Di fronte a questo scenario, le autorità raccomandano massima prudenza:

Evitare di uscire nelle ore più calde (dalle 11:00 alle 17:00); non esporsi direttamente al sole; bere molta acqua ed evitare alcolici; limitare o sospendere le attività fisiche all’aperto.

Nei luoghi di lavoro più esposti, come cantieri edili e campi agricoli, sono già scattate le sospensioni obbligatorie durante le ore torride, per tutelare la salute dei lavoratori.

Limonata a cosce aperte: il sollievo tradizionale dei napoletani

In questo contesto afoso, un piccolo sollievo arriva dalle storiche "Banche dell’Acqua". Questi punti di ristoro, distribuiti in varie zone della città, rappresentano una tradizione partenopea amata sia dai residenti che dai turisti.

Protagonista assoluta è la celebre "limonata a cosce aperte", una bevanda rinfrescante e popolare che, oltre a dissetare, è diventata un simbolo della cultura napoletana. Il mix di limone, bicarbonato e sale rappresenta una soluzione naturale contro il caldo, tramandata da generazioni.

I rischi

L’ondata di caldo a Napoli e in Campania non accenna a diminuire. Con temperature record, umidità elevata e scarsità di vento, il rischio per la salute resta alto. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità e ricorrere a tutte le strategie possibili per combattere il caldo, senza rinunciare alle tradizioni locali che, anche in questi momenti difficili, riescono a regalare un sorriso e un po’ di refrigerio.