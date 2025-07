Torna "GaiolEtta": la navetta elettrica gratuita per la Gaiola Servizio attivo fino a settembre

Dal domani, 5 luglio, riparte “GaiolEtta”, la navetta elettrica gratuita per visitare la Gaiola. Servizio attivo nei weekend fino a settembre 2025.

GaiolEtta 2025: torna la navetta elettrica gratuita per la Gaiola

A partire da sabato 5 luglio 2025 riparte il servizio gratuito GaiolEtta, la navetta elettrica ecologica che collega Capo Posillipo all’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. L’iniziativa sarà attiva ogni fine settimana di luglio, agosto e settembre, con l’obiettivo di garantire una mobilità sostenibile e inclusiva verso uno dei luoghi naturalistici più belli di Napoli.

Una mobilità green per un turismo sostenibile

Il servizio, lanciato nel 2023 grazie al Progetto CLIMA del Ministero dell’Ambiente, è gestito dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, con il supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli. La navetta 100% elettrica, agile e silenziosa, è in grado di percorrere facilmente la stretta Discesa Gaiola, strada d’accesso al Parco spesso difficilmente percorribile a piedi, soprattutto per le famiglie con bambini e persone anziane.

GaiolEtta: orari e percorsi

La navetta parte dal capolinea ANM di Capo Posillipo, incentivando l’uso dei mezzi pubblici e riducendo il traffico privato nell’area protetta. Le corse sono attive nella fascia oraria 8:30 – 18:30, suddivise in tre intervalli principali:

08:30 – 10:30

12:30 – 14:30

17:00 – 18:30

Il mezzo ha una capienza di 8 posti e permette di accedere alla Gaiola in modo comodo e gratuito, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Un’iniziativa per tutti, nel rispetto della natura

Secondo Maurizio Simeone, Direttore dell’Area Marina Protetta della Gaiola, GaiolEtta è «più di un semplice trasporto: è un simbolo di impegno verso un turismo sostenibile, che mette al centro le persone e il fragile ecosistema costiero». Anche l’Assessora al Turismo Teresa Armato ha ribadito l’importanza del progetto, sottolineando come “GaiolEtta rappresenti un modello di mobilità green, accogliente e attenta alle fasce più fragili della popolazione”.

Perché scegliere GaiolEtta: vantaggi per residenti e turisti

Oltre alla gratuità del servizio, GaiolEtta offre numerosi vantaggi:

Riduce l’impatto ambientale nei pressi della Gaiola; migliora l’accessibilità per chi ha difficoltà motorie; promuove un turismo responsabile e rispettoso; incentiva l’uso del trasporto pubblico.

Con la ripresa del servizio GaiolEtta, Napoli dimostra ancora una volta l’impegno verso una fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico. Un’occasione unica per visitare la splendida Gaiola in modo comodo, ecologico e gratuito. Il mare di Napoli è sempre più accessibile e lo fa a impatto zero.