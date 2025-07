Cultura, turismo e inclusione, Locatelli: "Pompei modello in Campania" La visita del ministro per le disabilità

Il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha tenuto oggi nella sala riunioni della direzione del Parco Archeologico di Pompei il primo incontro della rete "Lavoro e turismo: la grande sfida possibile", con alcune realtà impegnate nel promuovere l’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità nella filiera dei servizi culturali.

"Ringrazio il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, per l'impegno che ha dimostrato in questi anni nel voler rendere il sito di Pompei pienamente accessibile alle persone con disabilità, e nell'aver sostenuto realtà come il Tulipano che hanno saputo sviluppare occasioni di inclusione e lavoro per le persone con disabilità che sono impiegate come guide turistiche - dichiara Locatelli.

L’incontro di oggi intende mettere in rete gli enti del terzo settore e le associazioni che sviluppano il tema dell'inclusione lavorativa attraverso la cultura e il turismo, ed è un primo passo per estendere la rete a tante altre realtà che vogliono aderire al progetto lavorativo legato anche all’accessibilità nei musei, nei siti archeologici e culturali, d’arte e anche religiosi del nostro Paese”.

All’incontro hanno partecipato: Il Tulipano, Fondazione Danelli, ParteNeapolis cooperativa sociale, Capri senza barriere, cooperativa La Sciuscella, Ancos Roma, La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.