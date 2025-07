Saldi estivi 2025 al via: a Napoli si riempiono le vetrine, caccia all’affare Spesa media stimata: 218 euro

È ufficialmente partita la stagione dei saldi estivi 2025. Da oggi, sabato 5 luglio, in quasi tutte le regioni italiane – compresa la Campania – scatta l'appuntamento più atteso dell’estate da consumatori e commercianti.

In centro a Napoli, le vetrine si riempiono di cartelli colorati e sconti, e le vie dello shopping tornano a popolarsi di passanti, curiosi e clienti in cerca dell’affare giusto.

Saldi estivi 2025: quanto spenderanno gli italiani?

Secondo un’indagine realizzata da Confesercenti, sei italiani su dieci hanno dichiarato di voler approfittare dei saldi estivi per fare acquisti. Il budget medio stimato è di 218 euro a persona, ma circa uno su quattro prevede di spendere meno di 100 euro.

Un giro d’affari tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro

Le stime parlano di un volume d’acquisti complessivo tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro. Un dato che, se confermato, potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per il commercio al dettaglio, ancora in difficoltà dopo anni segnati dalla pandemia e dalla concorrenza sempre più aggressiva dell’e-commerce.

A Napoli i negozi riaccendono la speranza

Non solo shopping e risparmio, ma anche una possibilità concreta di sostenere il commercio locale, che soffre una progressiva desertificazione commerciale in molte zone della città.

Shopping e qualità: cosa cercano i consumatori

Tra gli articoli più cercati in questi saldi estivi 2025 ci sono: abbigliamento e calzature, soprattutto estive; accessori moda e borse; prodotti per la casa e piccoli elettrodomestici; offerte su articoli da viaggio, valigie e costumi.

Molti consumatori si dicono attenti a qualità, sostenibilità e marchi locali, soprattutto nei quartieri dove il commercio di prossimità rappresenta un presidio sociale.

Saldi e caldo: in città parte l’estate dello shopping

Con l’estate ormai entrata nel vivo, i saldi di luglio si confermano un’occasione attesa, anche per chi resterà in città. A Napoli, si prevede un fine settimana animato nei principali assi commerciali, da via Toledo a Corso Umberto, passando per i quartieri Vomero, Chiaia e Fuorigrotta.