Napoli Pride: Ricci Cgil Napoli e Campania: "Senza pace non ci sono diritti" "Non è solo una giornata di festa ma un impegno per la difesa dei diritti"

a cura di

Gianni Vigoroso

sabato 5 luglio 2025 alle 17:32



L'intervento del sindaco Manfredi: Napoli città storicamente aoerta ai diritti