Dopo quello di John Legend, salta anche il concerto di 50 Cent a Napoli Flop internazionale per la mancata esibizione del rapper americano: fans delusi

Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata in queste ore. 50 Cent non si esibirà a Napoli, nonostante il concerto in Piazza del Plebiscito fosse stato annunciato da tempo e confermato solo una settimana fa.

L'artista americano da milioni di fans ha fatto sapere che gli organizzatori non hanno mantenuto gli impegni, annunciando dunque il rimborso dei biglietti venduti.

Dopo quello di John Legend, dunque, un altro flop internazionale per la città di Napoli che doveva ospitare un doppio concerto con artisti famosi.