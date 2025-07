Dagli ombrelloni agli ombrelli, a Napoli temporali e pioggia di fulmini Allerta meteo fino alla mezzanotte

Dagli ombrelloni agli ombrelli. Sono gli effetti del cambiamento climatico che hanno portato a Napoli temperature giù di quasi 10 gradi.

La notte è trascorsa tranquilla ma dalla mattinata si è scatenata una tempesta di fulmini, fortissimi temporali e un fuggi fuggi generale nelle strade del centro.

Chi non aveva con sè l’ombrello è stato costretto a ripiegare sotto qualche portone o in attesa dell’ambulante di turno che con le prime gocce d’acqua spuntano fuori come funghi a salvare i cittadini.

Ieri tutti sulle spiagge a godersi il sole e il mare dell’estate, oggi un risveglio che sa di autunno. Dopo settimane di caldo torrido con picchi anche di 40 gradi si torna un po' a respirare in città.

La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valido per 24 ore. Al momento non si segnalano danni.

Ma i vigili del fuoco e la protezione civile sono in allerta. Si prevedono piogge e temporali fino alla mezzanotte su tutta la Campania. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.