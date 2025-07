Verdone torna al cinema con "Scuola di seduzione" prodotto da De Laurentiis A Ischia l’annuncio durante il Global Film & Music Festival

Una nuova commedia corale diretta da Carlo Verdone. Dopo anni di impegni televisivi, Carlo Verdone tornerà al cinema con “Scuola di seduzione”, un film prodotto da Aurelio De Laurentiis. L’annuncio è arrivato durante la 23esima edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival, dove il patron del Napoli ha ricevuto il Legend Award. Il film entrerà in produzione ad agosto e sarà una storia corale, nel solco della tradizione comica italiana.

De Laurentiis tra cinema e calcio

Il produttore rivendica il proprio ruolo nel settore cinematografico

Durante la premiazione a Lacco Ameno, De Laurentiis ha ironizzato su chi lo crede lontano dal grande schermo, ribadendo il suo impegno nel mondo del cinema. Il produttore ha sottolineato con fermezza la propria distanza da un sistema che, a suo dire, ha permesso l'erogazione di fondi pubblici a progetti fantasma e soggetti non qualificati, come salumieri e macellai, che non hanno mai distribuito i film realizzati.

Star e premi sotto il cielo di Ischia

Al festival premiati Trudie Styler, Paul Feig e la famiglia Morricone

Sul palco del Global Film & Music Festival, insieme a De Laurentiis, sono stati premiati artisti di rilievo come la regista e produttrice Trudie Styler (premio Enit), gli attori Francesco e Mario Di Leva, il regista americano Paul Feig, Lorenzo De Moor e Marco Morricone, figlio del grande Ennio. A condire la serata anche un siparietto con Tony Renis, che ha ricordato il suo legame con il calcio e la musica.