Lavori sulla tangenziale di Napoli: chiude di notte l'uscita Vomero Fino a sabato 12 luglio consigliate uscite alternative

Per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto, sulla Tangenziale di NAPOLI sarà chiusa l'uscita di Vomero, per chi proviene da Capodichino/autostrade, nelle quattro notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, dalle 23 alle 6, e sabato 12 luglio, da mezzanotte alle 6. In alternativa si consiglia di uscire a Camaldoli.