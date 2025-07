Arrivano i parlamentari, Scampia si ribella: "Nessun ricatto sulla nostra pelle" La visita della Commissione sulle Periferie e l'ipotesi di adottare il "modello Caivano"

"Apprendiamo che oggi a Scampia è venuta a farci visita la Commissione parlamentare sulle periferie. Dopo qualche selfie e qualche strumentalizzazione a Caivano, alcuni componenti di questa commissione, i cui esponenti di maggioranza pare stiano valutando ulteriori ampliamenti relativi al "modello Caivano", vorrebbero venire a casa nostra per attribuirsi i meriti della rinascita di Scampia. A noi non importa che ci venga attribuito questo o quel successo, deve essere però chiaro che a Scampia ha vinto la lotta e che se oggi è possibile vedere i mostri di cemento scomparire e vedere sorgere da quelle macerie le nuove case questo è stato possibile grazie a donne e uomini straordinari che con la schiena dritta, la testa ben alzata e il cuore gonfio hanno scritto una pagina bellissima, dando vita a un modello che sulle periferie ha fatto scuola".

A dirlo, il "comitato Vele" che a Scampia ha affisso uno striscione emblematico per ribadire la presa di posizione dei residenti: "A Scampia ha vinto la lotta, nessun ricatto sulla nostra pelle".

Per gli attivisti il cosiddetto modello Caivano "è tutto fuorché un modello: propaganda, repressione, nessun protagonismo degli abitanti, solo tanti slogan e un'impostazione politica tutta figlia di quel governo Meloni che sa solo punire, essendo incapace di risolvere i problemi. Ai signori della commissione parlamentare diciamo: non pensate di poter venire a casa nostra a raccontare che Scampia è frutto del modello Caivano. Scampia al massimo è frutto del nostro modello, un modello di democrazia dal basso e di partecipazione, tutto il contrario di quello promosso dal governo. Non siamo dunque a disposizione di speculazioni, strumentalizzazioni e chiacchiere. Chi viene a Scampia - spiegano i rappresentanti del Comitato - venga con lo spirito di chi vuol riconoscere che quanto di bello qui è stato raggiunto, è stato raggiunto col sudore della fronte, delle battaglie condotte da un popolo straordinario ancora oggi in cammino. O si sa questo, oppure consigliamo ai signori e alle signore parlamentari di andarsi a cercare un altro scoop per oggi. Qui ha vinto la lotta e non si accettano ricattucci. Scampia vuole tutto".