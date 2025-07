Coppa America, i sindacati ai sub commissari: diritti e rispetto dei lavoratori Incontro a Bagnoli tra i segretari generali Cgil Cisl e Uil e i sub commissari

Sicurezza sul lavoro, rispetto dei contratti, qualità dell’occupazione. Questi i punti cardine del protocollo d’intesa al quale stanno lavorando Cgil Cisl Uil di Napoli con i sub commissari per Bagnoli, Filippo De Rossi e Dino Falconio che sarà firmato nel prossimo mese di settembre, sulla scorta dell’esperienza dell’analogo protocollo sottoscritto lo scorso anno con il Comune di Napoli per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori le condizioni retributive più vantaggiose, garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, favorire l’emersione del lavoro sommerso o irregolare.

Ieri, nel corso di un incontro che si è svolto nella sede del Commissario, è stato ribadito l’impegno reciproco per la costruzione di un percorso di informazione e condivisione sulle importanti scelte che riguardano l’area ovest di Napoli, dalla Coppa America del 2027 al destino della colmata, dalla vocazione turistica del territorio alle varie fasi della bonifica.

All’incontro hanno preso parte i segretari generali Cgil Cisl Uil di Napoli, Nicola Ricci, Melicia Comberiati e Giovanni Sgambati, i sub Commissari per Bagnoli, Filippo De Rossi e Dino Falconio, il direttore amministrativo-contabile della struttura commissariale Attilio Auricchio.