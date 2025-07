Napoli, Piantedosi: ferma condanna violenza e solidarietà alla Polizia Dopo le proteste ieri per il click day l'intervento del Ministro dell'Interno

Dopo le proteste di ieri a Napoli per il click day, l'intervento del Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi. L'esponente del governo esprime condanna per gli episodi di violenza registrati e solidarietà agli agenti di polizia rimasti feriti.

Piantedosi: episodio grave e inaccettabile

“Quanto accaduto a Napoli – commenta il Ministro - è grave e inaccettabile. Otto agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti mentre facevano il loro dovere, come ogni giorno, per garantire l'ordine e la sicurezza. A loro va la mia piena solidarietà e il più sentito ringraziamento per il servizio che svolgono. Non ci possono essere giustificazioni per chi con il pretesto della asserita difesa di diritti ricorre alla violenza gratuita. Aggressioni alle forze dell'ordine, danneggiamenti a tavolini, vetrine e arredi pubblici, tentativi di bloccare il traffico marittimo e di occupare aree sensibili della città non hanno nulla a che vedere con il diritto costituzionale a manifestare. Chi organizza o guida piazze che degenerano in aggressioni e scontri se ne deve assumere tutta la responsabilità”.

Pisani chiama il Questore di Napoli

Intanto il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha chiamato il Questore di Napoli per esprimere la sua vicinanza e sincerarsi delle condizioni di salute degli otto agenti rimasti feriti ieri pomeriggio.