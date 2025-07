Lavoro, De Cristofaro (AVS): disoccupati chiedono lavoro ma trovano manganellate Sul malfunzionamento della piattaforma per il Click Day presenterò una interrogazione al Ministero

“Da anni il Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre e il Movimento Disoccupati di Scampia Cantiere 167, sono impegnati nella battaglia per il salario e lottano per una formazione qualificata e per un posto di lavoro stabile e dignitoso. E dopo anni di lotta ieri era previsto l'avvio delle procedure, tramite il click day, per la presentazione delle domande online per l'accesso a 800 tirocini finanziati dal Ministero del Lavoro. Un avvio che però si è trasformato in un incubo per il malfunzionamento, sistema in crash, e per problemi con la piattaforma per il Click Day per trovare lavoro. Ci sono state tensioni con le forze dell'Ordine e due manifestanti sono stati arrestati, mentre altri sono stati denunciati. Le norme del decreto sicurezza vengono usate contro chi è ai margini e chiede lavoro". Così il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

Ciclk day: nterrogazione al Ministero del Lavoro

“Il consiglio comunale di Napoli ha formalmente chiesto al ministero del Lavoro di sospendere immediatamente la procedura per effettuare le verifiche sul malfunzionamento e, in caso di accertate irregolarità, l'annullamento. A Napoli il lavoro è un miraggio e anche ottocento tirocini di un anno, pagati seicento euro al mese, che potrebbero trasformarsi in un lavoro stabile in aziende, che si occupano per conto del comune di Napoli di manutenzione e gestione del verde pubblico e di beni culturali, sono vitali. I disoccupati protestano e chiedono un lavoro stabile e dignitoso, ma trovano le manganellate della polizia. Sul malfunzionamento della piattaforma per il Click Day per trovare lavoro presenterò una interrogazione al ministero del Lavoro", conclude.