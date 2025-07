Aeroporti. Ferrante: Tavolo tecnico per lavori Capodichino Valutazioni attente su Grazzanise

“L’intervento previsto sulla pista di volo e sui raccordi dell’aeroporto di Napoli-Capodichino è incluso nel Piano Quadriennale 2023–2026 ed è parte integrante del Contratto di Programma Enac–Gesac, approvato con decreto interministeriale MIT–Mef n. 217 del 14 agosto 2024.

L’obiettivo è garantire standard di sicurezza operativa pienamente conformi alle normative internazionali. Dopo un confronto tra Enac, Enav, il gestore aeroportuale e le compagnie aeree, è stato concordato di programmare i lavori per novembre 2026, mese in cui si registra un minor traffico passeggeri.

Questa scelta permette di ridurre i giorni di chiusura rispetto ai 30 inizialmente previsti e di contenere al minimo i disagi, assicurando nel contempo la continuità dei servizi essenziali.

Per una gestione efficace dell’intervento sarà attivato un tavolo tecnico permanente tra Enac, Enav, Gesac e gli operatori del settore per assicurare un’attuazione coordinata ed efficiente dell’intervento”. Lo ha detto il Sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante, rispondendo ad una interrogazione in Commissione Trasporti alla Camera.

“In relazione allo scalo di Grazzanise, si ricorda - ha aggiunto - che il decreto del Ministero della Difesa del 19 marzo 2025 ne ha previsto l’utilizzo anche per finalità civili, senza venir meno alla sua funzione militare.

Il suo possibile inserimento nel Piano Nazionale degli Aeroporti è attualmente all’esame del MIT. Sulla base dei dati di traffico registrati, sarà possibile effettuare una valutazione attenta e ponderata sull’utilizzo duale dello scalo, in coerenza con le esigenze strategiche del Paese e - ha concluso Ferrante - con una visione integrata del sistema aeroportuale nazionale”.