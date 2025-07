Treno Circum in fiamme, Usb: "Vite a rischio per gestione fallimentare" La denuncia del sindacato: "materiale revampizzato qualche anno fa, già vittima di altri incidenti"

Oggi, il treno 1129 delle ore 12.52 da Porta Nolana diretto a Sorrento, giunto tra Torre Annunziata e Pioppaino, ha dovuto arrestare la corsa (video qui) perché il macchinista, prontamente, ha notato che uno dei tre materiali che componevano il treno aveva preso fuoco all'altezza dell'imperiale.

Parliamo di un materiale revampizzato qualche anno fa, già vittima di episodi "accidentali" in passato.

Panico e fuggi fuggi generale da parte dei viaggiatori, soprattutto turisti, che si sono riversati sui binari in cerca di soccorsi, ottimamente gestiti secondo le procedure da macchinista e capotreno.

La denuncia dell'Usb: "Non si può rischiare la vita per una gestione fallimentare"

"Come Unione Sindacale di Base denunciamo da tempo, soprattutto agli organi preposti, che lavoratori e viaggiatori delle linee gestite da EAV non possono rischiare la vita per colpa di una gestione fallimentare. La dirigenza aziendale si vanta per i bilanci in attivo, ma dimentica di citare il fallimento della sua missione: garantire il servizio alla mobilità ai cittadini della Campania ed ai tanti turisti che la visitano.

Qui non ci sono "miracoli" da celebrare o da plaudire, sono stati versati nelle casse di EAV centinaia di milioni di euro in cambio di un fallimento colossale sotto gli occhi di tutti. Il fallimento non è soltanto del Presidente Umberto De Gregorio, facile bersaglio da colpire - continua la nota del sindacato Usb - anche se gli abbiamo sempre contestato un atteggiamento poco responsabile quando gli esponevamo i problemi creati da suoi dirigenti, a fallire è stata sopratutto la politica, che ha pagato un contratto di servizio ferroviario, oltre 190 milioni di euro, per poi ottenere risultati pessimi".

"Ogni giorno EAV raccoglie l'interesse della cronaca per qualcosa che mette a rischio la vita dei cittadini di interi territori e dei turisti, ostaggi di chi in dieci anni non ha saputo garantire un servizio minimo. Ad oggi registriamo la linea Benevento-Napoli chiusa da oltre 4 anni, la linea Baiano chiusa, le linee vesuviane costantemente in agganno e linee flegree "spezzate", con servizi sostitutivi su gomma sempre in soccorso.

E poi c'è il settore gomma, per il quale c'è l'incognita affidamenti legata alla gara già espletata. L'USB invita il management EAV a prendere atto del proprio fallimento ed a provvedere di conseguenza, cercando le giuste soluzioni prima che sia troppo tardi. Non vogliamo assistere o essere protagonisti di qualche altro tragico episodio. Politica ed istituzioni non si facciano distrarre dalle prossime, incerte, elezioni regionali, ed intervengano subito. Lavoratori ed utenti sono stanchi di vivere questa situazione e di veder cadere nel nulla le proprie denunce ed il proprio grido d'allarme.Chi per ruolo e competenze è preposto ad intervenire, agisca subito!" conclude la nota USB Lavoro Privato

Settore Trasporto Pubblico Locale Campania