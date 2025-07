Via alla riqualificazione delle piscine di Barra e Corso Secondigliano Il Comune aggiunge 1,6 milioni di euro ai 4 milioni finanziati dal ministero dello Sport

La giunta, su proposta dell'assessora allo Sport e Pari opportunità Emanuela Ferrante, e dell'assessore al Bilancio e Patrimonio Pier Paolo Baretta, ha approvato con una delibera il diverso utilizzo della somma complessiva di oltre 1,6 milioni di euro per il cofinanziamento di due importanti interventi di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini che riguardano la piscina comunale di Corso Secondigliano (destinataria di 1 milione 250mila euro) e per la "Dennerlein" in via delle Repubbliche Marinare a Barra (421mila euro)

"La cifra stanziata si aggiunge ai fondi assegnati al Comune di Napoli dal ministero dello Sport (pari a 4 milioni di euro), a seguito di aggiudicazione ottenuta con la partecipazione al Bando Sport e Periferie 2024. Questi interventi rientrano nell’ambito delle azioni strategiche dell’Amministrazione finalizzate al recupero, alla valorizzazione e alla piena fruibilità delle strutture sportive del territorio, al fine di garantire alla cittadinanza servizi sicuri, accessibili e di qualità. Le piscine, riqualificate, saranno gestite dal Comune di Napoli con la Federazione Italiana Nuoto (FIN)", come fanno sapere dal Comune di Napoli.

«Lo sport rappresenta un pilastro fondamentale per la coesione sociale e la crescita sana delle nuove generazioni – ha affermato l’assessora allo Sport e Pari Opportunità, Emanuela Ferrante -. Riqualificare le piscine comunali, chiuse da anni, vuol dire restituire ai territori spazi di benessere, aggregazione e opportunità. L’amministrazione comunale continuerà ad investire sul patrimonio sportivo pubblico, proseguendo nel solco di una politica attenta alle esigenze delle periferie e della promozione dello sport come diritto per tutti e come opportunità concreta, per la nostra città ed i nostri ragazzi, di curare e coltivare nuovi talenti sportivi».