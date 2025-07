Gragnano inaugura lo Sportello Amico Gori: un nuovo servizio per i cittadini Nuovo sportello Gori a Gragnano per assistenza sulle pratiche del servizio idrico

Anche il Comune di Gragnano entra a far parte della rete degli Sportelli Amico Gori.

È stato inaugurato, in alcuni locali allestiti all’interno del municipio, il nuovo punto di assistenza per la gestione delle pratiche relative al servizio idrico integrato. Presso lo sportello, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, è possibile presentare istanze, ricevere supporto e svolgere le principali operazioni in modo semplice, veloce e con l’assistenza di personale comunale adeguatamente formato da Gori.

Questa mattina, la firma del protocollo d’intesa tra il Sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, e l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello; presente anche il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

“Lo Sportello Amico rappresenta un ulteriore passo concreto per essere più vicini ai cittadini in un momento storico particolarmente significativo. Gragnano sta infatti attraversando una fase di grande trasformazione, con una pluralità di investimenti e cantieri sul nostro territorio. Grazie all'Ente Idrico Campano e a Gori, stiamo completando la realizzazione del nuovo tratto fognario, un intervento fondamentale che contribuirà a migliorare la qualità della vita e l’ambiente in cui viviamo. Siamo certi che questo sportello, oltre a fornire supporto amministrativo, sarà anche un punto di riferimento importante dal punto di vista informativo. Stiamo infatti affrontando l’eliminazione di numerosi scarichi abusivi nel Vernotico, una misura che permetterà agli edifici, alle abitazioni e ai palazzi di allacciarsi alla rete fognaria in modo adeguato e sicuro. Questo intervento, che possiamo definire una vera e propria rivoluzione ambientale, segna un cambiamento epocale per Gragnano, e lo Sportello Amico avrà un ruolo cruciale nel garantire che tutto ciò avvenga nel più breve tempo possibile” dichiara il Sindaco di Gragnano, Nello D’Auria.

“Questa mattina inauguriamo il ventinovesimo Sportello Amico: un presidio importante, attivo anche sul territorio di Gragnano e realizzato grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il servizio è stato pensato per supportare in particolare gli utenti meno avvezzi all’uso dei canali digitali. Se da un lato continuiamo a investire con convinzione nella digitalizzazione, dall’altro vogliamo rispondere in modo concreto all’esigenza di avere un punto fisico di riferimento, dove è possibile gestire in modo semplice, rapido e assistito tutte le pratiche legate al servizio idrico integrato” sottolinea l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

“Con l’attivazione degli Sportelli Amico poniamo al centro le esigenze dei cittadini, che qui troveranno un servizio dedicato a soddisfare le loro richieste, a dare informazioni, a risolvere problemi burocratici, ma soprattutto ad informare su quelle che sono le notevoli attività che stiamo mettendo in campo, passando attraverso una serie di progettazioni legate anche alla chiusura degli scarichi irregolari. Chiediamo scusa per i disagi provenienti dalla presenza dei cantieri, ma ai cittadini diciamo: stiamo lavorando per voi. Affinché possiate recuperare qualità della vita. E avere città pulite che hanno un rapporto simbiotico con l’ambiente, in un piano generale con il quale stiamo provando a consegnare alle generazioni che verranno dopo di noi città migliori di come le abbiamo trovate” commenta il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

Si ricorda che attraverso l’Area Clienti MyGori, presente sul sito goriacqua.com e disponibile anche sotto forma di App per iOs e Android, è possibile effettuare qualsiasi operazione di sportello dal proprio pc, smartphone o tablet. È sempre attivo, inoltre, il servizio di Videochiamata, prenotabile dal sito goriacqua.com, che consente di parlare direttamente con un operatore di Gori dal proprio dispositivo.