Napoli, dalla giunta ok alla ristrutturazione dell'impianto "Palastadera" Il progetto rientra nel piano di riqualificazione della zona orientale della città

Via libera al documento di indirizzo per la ristrutturazione dell’impianto sportivo Palastadera: l'ok è arrivato dalla giunta, su proposta degli assessori ferrante e Baretta.

"Un intervento fondamentale per la riqualificazione urbana e il rilancio infrastrutturale della zona orientale della città, che si inserisce tra le operazioni programmate nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania, finanziata con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027", si sottolinea nella nota di Palazzo San Giacomo.

Il Palastadera si propone come un’infrastruttura polifunzionale al servizio del quartiere, pensata per ospitare attività sportive, sociali e culturali, in linea con gli obiettivi di coesione territoriale e rigenerazione urbana, promossi dalla programmazione regionale e nazionale. L’immobile sarà interessato da una riqualificazione completa che ne prevede la messa in sicurezza, il rifacimento delle parti edili e di tutti gli impianti.

“Con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, l’amministrazione comunale dà avvio alla fase progettuale, sostenendo interventi concreti di valorizzazione del territorio e di miglioramento della qualità della vita per i cittadini e per i giovani – ha sottolineato l’assessora allo Sport e Pari Opportunità, Emanuela Ferrante -. La ristrutturazione del Palastadera rappresenta un passo fondamentale verso la riqualificazione, strutturale e sociale, di un'area della città a grande densità abitativa e giovanile, troppo spesso trascurata. E questo intervento è un’ulteriore conferma dell’impegno di questa amministrazione verso le zone della città che maggiormente soffrono l’assenza di impianti sportivi e di spazi di aggregazione. Il titolo di Capitale Europea dello Sport si concretizza, ancora una volta, attraverso interventi in favore dello sport, dell'inclusione e della cura del benessere di tutta la popolazione, soprattutto dei più giovani”.